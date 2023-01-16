Быстрый и легкий напиток после сна, который взбодрит и добавит энергии – это настоящая находка в современном ритме жизни. Банановый кофе – одна из лучших опций, которая может похвастаться универсальностью, ведь хорошо смакует как горячим, так и холодным.

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Рецепт бананового кофе

Время: 15 минут

Порций: 1

Утренний заряд энергии/ Фото Coffee-Direct

Ингредиенты:

0,5 стакана заваренного кофе;

1 стакан теплого молока;

1 банан;

2 столовые ложки овсяных хлопьев.

Приготовление:

Завариваем кофе и даем ему немного остыть. Банан нарезаем маленькими кусочками и смешиваем с другими ингредиентами. Добавляем кофе в смесь и хорошо перемешиваем, напиток можно украсить бананом и добавить немного ванильного сахара.

Приятного аппетита!