Кентукки-кофе – это сочетание привычного для каждого из нас горячего напитка с крепким вкусом бурбона и нотками ликера. Для его приготовления нужно несколько минут, также по желанию его можно украсить взбитыми сливками.

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Кофе "Кентукки"

Время: 5 минут

Порций: 1

Удачное сочетание кофе и алкоголя / Фото Pexels

Ингредиенты:

30 миллилитров бурбона;

15 миллилитров медового ликера;

180 миллилитров горячего кофе;

взбитые сливки (по желанию).

Приготовление: