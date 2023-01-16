Швидкий та легкий напій після сну, який збадьорить та додасть енергії – це справжня знахідка у сучасному ритмі життя. Бананова кава – одна з найкращих опцій, яка може похизуватися універсальністю, адже добре смакує як гарячою, так і холодною.

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Рецепт бананової кави

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Ранковий заряд енергії / Фото Coffee-Direct

Інгредієнти:

0,5 склянки завареної кави;

1 склянка теплого молока;

1 банан;

2 столові ложки вівсяних пластівців.

Приготування:

Заварюємо каву та даємо їй трішки охолонути. Банан нарізаємо дрібними шматочками та змішуємо з іншими інгредієнтами. Додаємо каву до суміші та гарно перемішуємо, напій можна прикрасити бананом та додати трішки ванільного цукру.

Смачного!