Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их в вкусный перекус или ужин, которыми вы сможете наслаждаться в течение недели. Легкость салата, питательность курочки и яркие арахисовые нотки – это островок наслаждения, который нужен каждому в современном быстром ритме жизни.
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Рецепт быстрого салата с курочкой
Время: 20 минут
Порций: 4
Курочка и салат – идеальное сочетание / Фото Pixabay
Приготовление:
- Лапшу заливаем кипятком и отставляем на 10 минут, периодически помешивая.
- В миске смешиваем арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешиваем.
- Добавляем к соусу 2 – 3 столовых ложки теплой воды и взбиваем до однородности.
- Добавляем курицу и тщательно перемешиваем, чтобы мясо хорошо покрылось соусом.
- В большой миске смешиваем морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавляем курицу с соусом и все хорошо перемешиваем.
- Лапшу выкладываем на 4 тарелки, покрываем салатом, посыпаем красным перцем и кунжутом. Подаем с половинками лайма.
Приятного аппетита!