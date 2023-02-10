Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их в вкусный перекус или ужин, которыми вы сможете наслаждаться в течение недели. Легкость салата, питательность курочки и яркие арахисовые нотки – это островок наслаждения, который нужен каждому в современном быстром ритме жизни.

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Рецепт быстрого салата с курочкой

Время: 20 минут

Порций: 4

Курочка и салат – идеальное сочетание / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Лапшу заливаем кипятком и отставляем на 10 минут, периодически помешивая.
  2. В миске смешиваем арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем к соусу 2 – 3 столовых ложки теплой воды и взбиваем до однородности.
  4. Добавляем курицу и тщательно перемешиваем, чтобы мясо хорошо покрылось соусом.
  5. В большой миске смешиваем морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавляем курицу с соусом и все хорошо перемешиваем.
  6. Лапшу выкладываем на 4 тарелки, покрываем салатом, посыпаем красным перцем и кунжутом. Подаем с половинками лайма.

Приятного аппетита!