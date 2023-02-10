Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их в вкусный перекус или ужин, которыми вы сможете наслаждаться в течение недели. Легкость салата, питательность курочки и яркие арахисовые нотки – это островок наслаждения, который нужен каждому в современном быстром ритме жизни.

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Рецепт быстрого салата с курочкой

Время: 20 минут

Порций: 4

Курочка и салат – идеальное сочетание / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 200 грамм рисовой лапши; – 60 грамм арахисового масла; – 2 чайные ложки соевого соуса; – 1 столовая ложка сладкого соуса чили; – 2 зубчика чеснока (мелко нарезанного); – 1 маленький кусочек корня имбиря (натертый); – цедра и сок 1 апельсина; – 300 грамм курочки (нарезанной на кусочки); – 1 натертая морковь; – половина огурца (мелко нарезанного); – 4 измельченные луковицы; – 1 красный перец (мелко нарезанный); – несколько листьев салата (измельченных); – столовая ложка поджаренных семян кунжута; – 2 лайма (разрезанные пополам).

Приготовление:

Лапшу заливаем кипятком и отставляем на 10 минут, периодически помешивая. В миске смешиваем арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешиваем. Добавляем к соусу 2 – 3 столовых ложки теплой воды и взбиваем до однородности. Добавляем курицу и тщательно перемешиваем, чтобы мясо хорошо покрылось соусом. В большой миске смешиваем морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавляем курицу с соусом и все хорошо перемешиваем. Лапшу выкладываем на 4 тарелки, покрываем салатом, посыпаем красным перцем и кунжутом. Подаем с половинками лайма.

Приятного аппетита!