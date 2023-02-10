Якщо у вас є залишки смаженої курочки, ви легко можете перетворити їх на смачний перекус або вечерю, якими зможете насолоджуватися впродовж тижня. Легкість салату, поживність курочки та яскраві арахісові нотки – це острівець насолоди, який потрібен кожному нас у сучасному швидкому ритмі життя.
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Рецепт швидкого салату з курочкою
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Курочка та салат – ідеальне поєднання / Фото Pixabay
Приготування:
- Локшину заливаємо кип'ятком та відставляємо на 10 хвилин, періодично помішуючи.
- У мисці змішуємо арахісове масло, соєвий соус, соус чилі, часник, імбир, апельсинову цедру та сік, добре перемішуємо.
- Додаємо до соусу 2 – 3 столові ложки теплої води та збиваємо до однорідності.
- Додаємо курку та ретельно перемішуємо, щоб м'ясо добре покрилося соусом.
- У великій мисці змішуємо моркву, огірок та ріпчасту цибулю. Потім додаємо курку з соусом та все добре перемішуємо.
- Локшину викладаємо на 4 тарілки, покриваємо салатом, посипаємо червоним перцем та кунжутом. Подаємо з половинками лайма.
Смачного!