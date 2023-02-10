Этот салат влюбляет в себя: быстрый рецепт с курицей

Быстрые салаты с курочкой – это всегда идеальная опция для вкусного перекуса или ужина. Невероятный вкус без лишних калорий покоряет с первой попытки.

Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их в вкусный перекус или ужин, которыми вы сможете наслаждаться в течение недели. Легкость салата, питательность курочки и яркие арахисовые нотки – это островок наслаждения, который нужен каждому в современном быстром ритме жизни.

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Рецепт быстрого салата с курочкой

Время: 20 минут

Порций: 4

Курочка и салат – идеальное сочетание / Фото Pixabay

Ингредиенты:

– 200 грамм рисовой лапши;

– 60 грамм арахисового масла;

– 2 чайные ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка сладкого соуса чили;

– 2 зубчика чеснока (мелко нарезанного);

– 1 маленький кусочек корня имбиря (натертый);

– цедра и сок 1 апельсина;

– 300 грамм курочки (нарезанной на кусочки);

– 1 натертая морковь;

– половина огурца (мелко нарезанного);

– 4 измельченные луковицы;

– 1 красный перец (мелко нарезанный);

– несколько листьев салата (измельченных);

– столовая ложка поджаренных семян кунжута;

– 2 лайма (разрезанные пополам).

Приготовление:

Лапшу заливаем кипятком и отставляем на 10 минут, периодически помешивая. В миске смешиваем арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешиваем. Добавляем к соусу 2 – 3 столовых ложки теплой воды и взбиваем до однородности. Добавляем курицу и тщательно перемешиваем, чтобы мясо хорошо покрылось соусом. В большой миске смешиваем морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавляем курицу с соусом и все хорошо перемешиваем. Лапшу выкладываем на 4 тарелки, покрываем салатом, посыпаем красным перцем и кунжутом. Подаем с половинками лайма.

Приятного аппетита!