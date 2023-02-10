Этот салат влюбляет в себя: быстрый рецепт с курицей
Источник:ВВС Food
Быстрые салаты с курочкой – это всегда идеальная опция для вкусного перекуса или ужина. Невероятный вкус без лишних калорий покоряет с первой попытки.
Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их в вкусный перекус или ужин, которыми вы сможете наслаждаться в течение недели. Легкость салата, питательность курочки и яркие арахисовые нотки – это островок наслаждения, который нужен каждому в современном быстром ритме жизни.
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Рецепт быстрого салата с курочкой
Время: 20 минут
Порций: 4
Курочка и салат – идеальное сочетание / Фото Pixabay
Ингредиенты:
– 200 грамм рисовой лапши;
– 60 грамм арахисового масла;
– 2 чайные ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка сладкого соуса чили;
– 2 зубчика чеснока (мелко нарезанного);
– 1 маленький кусочек корня имбиря (натертый);
– цедра и сок 1 апельсина;
– 300 грамм курочки (нарезанной на кусочки);
– 1 натертая морковь;
– половина огурца (мелко нарезанного);
– 4 измельченные луковицы;
– 1 красный перец (мелко нарезанный);
– несколько листьев салата (измельченных);
– столовая ложка поджаренных семян кунжута;
– 2 лайма (разрезанные пополам).
Приготовление:
- Лапшу заливаем кипятком и отставляем на 10 минут, периодически помешивая.
- В миске смешиваем арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешиваем.
- Добавляем к соусу 2 – 3 столовых ложки теплой воды и взбиваем до однородности.
- Добавляем курицу и тщательно перемешиваем, чтобы мясо хорошо покрылось соусом.
- В большой миске смешиваем морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавляем курицу с соусом и все хорошо перемешиваем.
- Лапшу выкладываем на 4 тарелки, покрываем салатом, посыпаем красным перцем и кунжутом. Подаем с половинками лайма.
Приятного аппетита!