Эта выпечка просто тает во рту: как легко сделать йогуртовый торт
14 марта 2023, 12:15Читати новину українською
Источник:przepisy
Нежная выпечка – это всегда идеальное дополнение к горячим напиткам. Немного старания, и на вашем столе окажется просто невероятное лакомство.
Нежный пирог – это наслаждение, которое придаст радости и энергии даже в самый сложный день. Его можно посыпать пудрой, покрыть шоколадом или усовершенствовать другим способом в соответствии со своими предпочтениями.
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Рецепт йогуртового торта
Время: 1,5 часа
Порций: 10
Ингредиенты:
– 440 грамм муки;
– 4 яйца;
– 200 грамм натурального йогурта;
– 150 грамм сахара;
– 170 миллилитров масла канолы;
– чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Отделяем белки от желтков.
- Взбиваем желтки с сахаром. Медленно добавляем йогурт и растительное масло. Хорошо сбиваем.
- К смеси по одной ложке добавляем просеянную муку с разрыхлителем.
- Белки солим и взбиваем до стойкой пены.
- Добавляем белки в массу.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Форму застилаем пергаментной бумагой, смазываем маслом и присыпаем мукой.
- Перекладываем массу в форму и выпекаем примерно 1 час (до "сухой палочки").
Приятного аппетита!