Эта выпечка просто тает во рту: как легко сделать йогуртовый торт

14 марта 2023, 12:15
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Источник:

przepisy

Нежная выпечка – это всегда идеальное дополнение к горячим напиткам. Немного старания, и на вашем столе окажется просто невероятное лакомство.

Нежный пирог – это наслаждение, которое придаст радости и энергии даже в самый сложный день. Его можно посыпать пудрой, покрыть шоколадом или усовершенствовать другим способом в соответствии со своими предпочтениями.

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Рецепт йогуртового торта

Время: 1,5 часа

Порций: 10

Ингредиенты:

440 грамм муки;
– 4 яйца;
– 200 грамм натурального йогурта;
– 150 грамм сахара;
– 170 миллилитров масла канолы;
– чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.

Приготовление:

  • Отделяем белки от желтков.
  • Взбиваем желтки с сахаром. Медленно добавляем йогурт и растительное масло. Хорошо сбиваем.
  • К смеси по одной ложке добавляем просеянную муку с разрыхлителем.
  • Белки солим и взбиваем до стойкой пены.
  • Добавляем белки в массу.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Форму застилаем пергаментной бумагой, смазываем маслом и присыпаем мукой.
  • Перекладываем массу в форму и выпекаем примерно 1 час (до "сухой палочки").

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська