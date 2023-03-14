Ніжний пляцок – це насолода, яка додасть радості та енергії навіть у найскладніший день. Його можна посипати пудрою, покрити шоколадом або вдосконалити в інший спосіб відповідно до своїх вподобань.

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Рецепт йогуртового пляцка

Час: 1,5 години

Порцій: 10

Приготування:

  • Відокремлюємо білки від жовтків.
  • Збиваємо жовтки з цукром. Поволі додаємо йогурт та олію. Добре збиваємо.
  • До суміші по одній ложці додаємо просіяне борошно з розпушувачем.
  • Білки солимо та збиваємо до стійкої піни.
  • Додаємо білки до маси.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  • Форму застеляємо пергаментним папером, змащуємо маслом та присипаємо борошном.
  • Перекладаємо масу у форму та випікаємо приблизно 1 годину (до "сухої палички").

Смачного!