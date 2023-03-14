Ніжний пляцок – це насолода, яка додасть радості та енергії навіть у найскладніший день. Його можна посипати пудрою, покрити шоколадом або вдосконалити в інший спосіб відповідно до своїх вподобань.
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Рецепт йогуртового пляцка
Час: 1,5 години
Порцій: 10
Приготування:
- Відокремлюємо білки від жовтків.
- Збиваємо жовтки з цукром. Поволі додаємо йогурт та олію. Добре збиваємо.
- До суміші по одній ложці додаємо просіяне борошно з розпушувачем.
- Білки солимо та збиваємо до стійкої піни.
- Додаємо білки до маси.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Форму застеляємо пергаментним папером, змащуємо маслом та присипаємо борошном.
- Перекладаємо масу у форму та випікаємо приблизно 1 годину (до "сухої палички").
Смачного!