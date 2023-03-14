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Рецепт йогуртового торта

Время: 1,5 часа

Порций: 10

Ингредиенты: – 440 грамм муки;

– 4 яйца;

– 200 грамм натурального йогурта;

– 150 грамм сахара;

– 170 миллилитров масла канолы;

– чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли.

Приготовление:

Отделяем белки от желтков.

Взбиваем желтки с сахаром. Медленно добавляем йогурт и растительное масло. Хорошо сбиваем.

К смеси по одной ложке добавляем просеянную муку с разрыхлителем.

Белки солим и взбиваем до стойкой пены.

Добавляем белки в массу.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Форму застилаем пергаментной бумагой, смазываем маслом и присыпаем мукой.

Перекладываем массу в форму и выпекаем примерно 1 час (до "сухой палочки").

Приятного аппетита!