Клопотенко наголошує, що той факт, що ЮНЕСКО визнало борщ українським і тим, який потребує захисту, це вже "перемога на культурному фронті". Десятиліттями точились дискусії у медіапросторі про те, чий же борщ – український чи російський, і тепер всі питання будуть закриті.

До слова Борщ – наш: ЮНЕСКО визнав його українською стравою, а не російською

Сталася історія. У нас на руках були сотні сторінок доказів, що культура приготування борщу – українська. А проти нас – ціла машина російської пропаганди. Але сьогодні наш борщ офіційно став Нематеріальною культурною спадщиною світу. ЮНЕСКО заявило, що це українська страва і що культура приготування борщу належить українцям. Для мене це означає, що світ визнав українську гастрономію,

– заявив Клопотенко.

Шеф-кухар наголошує, що все було варто боротьби, і він радий, що долучився до цього три роки тому, навіть у той час, коли це здавалось неможливим.

"І так, це перемога саме над Росією, бо вони всіма силами гальмували нашу заявку та активно просували борщ, як "рашн суп". А тепер кожного, хто так напише, можна відправляти до суду. Раунд. Тепер чекаємо від Росії офіційної заяви, що вони віддали українцям борщ як жест доброї волі.

А я пішов планувати наступний крок по популяризації української кухні у світі", – додав Клопотенко та подякував країні, Міністерству Культури, Ткаченку, Кулебі та багатьом іншим відомствам за наполегливу роботу та досягнення результату.



Євген Клопотенко відреагував на борщ в ЮНЕСКО / Фото Наталі Боднар, 24 каналу