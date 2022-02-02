Без этого ароматного соуса трудно представить такие классические блюда итальянской кухни, как салат капрезе, тортеллини или орзо. Если времени мало, возьмите хрустящую брускету, смажьте ее соусом песто и наслаждайтесь!
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Рецепт домашнего соуса песто
Время: 5 минут
Порции: 1 стакан
Фото Damn delicious
Приготовление:
- В чаше блендера или кутера смешайте базилик, чеснок, кедровые орехи и пармезан. Сдобрите все солью и перцем.
- При измельчении ингредиентов тонкой струйкой вливайте оливковое масло. Важно, чтобы масло не расслоилось, а соус превратился в эмульсию.
- Готовый соус песто храните в холодильнике около 1 недели в герметичном пищевом контейнере.
Приятного!