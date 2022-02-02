Без этого ароматного соуса трудно представить такие классические блюда итальянской кухни, как салат капрезе, тортеллини или орзо. Если времени мало, возьмите хрустящую брускету, смажьте ее соусом песто и наслаждайтесь!

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Рецепт домашнего соуса песто

Время: 5 минут

Порции: 1 стакан



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 1 стакан свежих листьев базилика;

– 3 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки кедровых орешков;

– 1/3 стакана тертого пармезана;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 1/3 стакана оливкового масла.

Приготовление:

В чаше блендера или кутера смешайте базилик, чеснок, кедровые орехи и пармезан. Сдобрите все солью и перцем.

Кутер – измельчитель с прямыми ножами, расположенными на дне чаши.

При измельчении ингредиентов тонкой струйкой вливайте оливковое масло. Важно, чтобы масло не расслоилось, а соус превратился в эмульсию.

Готовый соус песто храните в холодильнике около 1 недели в герметичном пищевом контейнере.

Приятного!