Без этого ароматного соуса трудно представить такие классические блюда итальянской кухни, как салат капрезе, тортеллини или орзо. Если времени мало, возьмите хрустящую брускету, смажьте ее соусом песто и наслаждайтесь!

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Рецепт домашнего соуса песто

Время: 5 минут
Порции: 1 стакан


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. В чаше блендера или кутера смешайте базилик, чеснок, кедровые орехи и пармезан. Сдобрите все солью и перцем.
  1. При измельчении ингредиентов тонкой струйкой вливайте оливковое масло. Важно, чтобы масло не расслоилось, а соус превратился в эмульсию.
  1. Готовый соус песто храните в холодильнике около 1 недели в герметичном пищевом контейнере.

Приятного!