К макаронам или салату: рецепт домашнего соуса

2 февраля 2022 , 22:36
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Источник:

Damn delicious

Больше нет нужды в магазинном песто. Этот рецепт очень прост и займет всего 5 минут на приготовление!

Без этого ароматного соуса трудно представить такие классические блюда итальянской кухни, как салат капрезе, тортеллини или орзо. Если времени мало, возьмите хрустящую брускету, смажьте ее соусом песто и наслаждайтесь!

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Рецепт домашнего соуса песто

Время: 5 минут
Порции: 1 стакан


Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 1 стакан свежих листьев базилика;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки кедровых орешков;
– 1/3 стакана тертого пармезана;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 1/3 стакана оливкового масла.

Приготовление:

  1. В чаше блендера или кутера смешайте базилик, чеснок, кедровые орехи и пармезан. Сдобрите все солью и перцем.
Кутер – измельчитель с прямыми ножами, расположенными на дне чаши.
  1. При измельчении ингредиентов тонкой струйкой вливайте оливковое масло. Важно, чтобы масло не расслоилось, а соус превратился в эмульсию.
  1. Готовый соус песто храните в холодильнике около 1 недели в герметичном пищевом контейнере.

Приятного!

Автор: Богданна Рибак