К макаронам или салату: рецепт домашнего соуса

Больше нет нужды в магазинном песто. Этот рецепт очень прост и займет всего 5 минут на приготовление!

Без этого ароматного соуса трудно представить такие классические блюда итальянской кухни, как салат капрезе, тортеллини или орзо. Если времени мало, возьмите хрустящую брускету, смажьте ее соусом песто и наслаждайтесь!

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Рецепт домашнего соуса песто

Время: 5 минут

Порции: 1 стакан



Фото Damn delicious

– 1 стакан свежих листьев базилика;– 3 зубчика чеснока;– 3 столовые ложки кедровых орешков;– 1/3 стакана тертого пармезана;– соль;– свежемолотый черный перец;– 1/3 стакана оливкового масла.

Приготовление:

В чаше блендера или кутера смешайте базилик, чеснок, кедровые орехи и пармезан. Сдобрите все солью и перцем.

При измельчении ингредиентов тонкой струйкой вливайте оливковое масло. Важно, чтобы масло не расслоилось, а соус превратился в эмульсию.

Готовый соус песто храните в холодильнике около 1 недели в герметичном пищевом контейнере.

– измельчитель с прямыми ножами, расположенными на дне чаши.

Приятного!