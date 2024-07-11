Больше не будете жарить или тушить: готовим кабачки в духовке

11 июля 2024, 23:57
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Источник:

food52

Кабачки – универсальные овощи, из которых можно приготовить множество блюд. Если вы попробуете вариант в духовке, другие просто не захотите готовить.

Кабачки в духовке – это отличный вариант полезного ужина, который еще и легко готовить. Если у вас был сложный день, то лучшей опции не найдешь.

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Кабачки в духовке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 450 грамм кабачка;
– 45 миллилитров оливкового масла;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– паприка сладкая по вкусу;
– прованские травы по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачок помойте и разрежьте вдоль на несколько кусков.
  2. В миске смешайте оливковое масло, паприку, травы, щепотку соли и перец.
  3. Соедините кабачки с маринадом и оставьте на 25 минут.
  4. Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Выпекайте все 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська