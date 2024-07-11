Больше не будете жарить или тушить: готовим кабачки в духовке

Кабачки – универсальные овощи, из которых можно приготовить множество блюд. Если вы попробуете вариант в духовке, другие просто не захотите готовить.

Кабачки в духовке – это отличный вариант полезного ужина, который еще и легко готовить. Если у вас был сложный день, то лучшей опции не найдешь.

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Кабачки в духовке

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

– 450 грамм кабачка;– 45 миллилитров оливкового масла;– соль по вкусу;– перец по вкусу;– паприка сладкая по вкусу;– прованские травы по вкусу.

Приготовление:

Кабачок помойте и разрежьте вдоль на несколько кусков. В миске смешайте оливковое масло, паприку, травы, щепотку соли и перец. Соедините кабачки с маринадом и оставьте на 25 минут. Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте все 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Любимая: что не забыть приготовить.