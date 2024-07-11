Кабачки в духовке – это отличный вариант полезного ужина, который еще и легко готовить. Если у вас был сложный день, то лучшей опции не найдешь.
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Кабачки в духовке
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Кабачок помойте и разрежьте вдоль на несколько кусков.
- В миске смешайте оливковое масло, паприку, травы, щепотку соли и перец.
- Соедините кабачки с маринадом и оставьте на 25 минут.
- Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте все 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.