Кабачки у духовці – це чудовий варіант корисної вечері, яку ще й легко готувати. Якщо у вас був складний день, то кращої опції не знайдеш.

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Кабачки у духовці

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 450 грамів кабачка;

– 45 мілілітрів оливкової олії;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– паприка солодка до смаку;

– прованські трави до смаку.

Приготування:

Кабачок помийте і розріжте поздовж на кілька шматків. У мисці змішайте оливкову олію, паприку, трави, дрібку солі та перець. З'єднайте кабачки з маринадом і залиште на 25 хвилин. Викладіть овочі на деко, застелене папером для випічки. Випікайте все 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

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