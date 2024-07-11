Кабачки у духовці – це чудовий варіант корисної вечері, яку ще й легко готувати. Якщо у вас був складний день, то кращої опції не знайдеш.
Цікаво Готуємо без кісточок: рецепт малинового варення
Кабачки у духовці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Кабачок помийте і розріжте поздовж на кілька шматків.
- У мисці змішайте оливкову олію, паприку, трави, дрібку солі та перець.
- З'єднайте кабачки з маринадом і залиште на 25 хвилин.
- Викладіть овочі на деко, застелене папером для випічки.
- Випікайте все 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.