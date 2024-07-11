Кабачки у духовці – це чудовий варіант корисної вечері, яку ще й легко готувати. Якщо у вас був складний день, то кращої опції не знайдеш.

Цікаво Готуємо без кісточок: рецепт малинового варення

Кабачки у духовці

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Кабачок помийте і розріжте поздовж на кілька шматків.
  2. У мисці змішайте оливкову олію, паприку, трави, дрібку солі та перець.
  3. З'єднайте кабачки з маринадом і залиште на 25 хвилин.
  4. Викладіть овочі на деко, застелене папером для випічки.
  5. Випікайте все 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.