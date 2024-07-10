Среди самых вкусных, но и самых простых заготовок из малины на зиму однозначно лидирует малиновое варенье. Есть простой способ его приготовления.

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Варенье из малины без косточек

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма малины;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Чтобы приготовить малиновое варенье, начните с тщательного мытья, обсушивания плодов и удаления плодоножек. С помощью кухонной мерной чашки отмерьте половину из них. Раздавите ягоды. Засыпьте их сахаром и отставьте примерно на 2 – 3 часа. По истечении этого времени варите малиновое варенье на медленном огне, пока смесь не начнет густеть. Затем добавьте остальные ягоды и продолжайте готовить, время от времени помешивая смесь. Варенье из малины готово, когда перенесенная на холодную тарелку капля застынет. Затем горячее варенье разложить по стерилизованным банкам. Сахар является естественным консервантом. Поставьте банки вверх дном и дайте остыть.

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