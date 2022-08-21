Есть много способов вкусно закрыть кабачки в банках на зиму. Варенье из кабачков сочетается с бутербродами, тостами, вафлями, блинами и даже тортами. Такое универсальное лакомство точно нужно на каждой кухне!

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Примечательно, что варенье выходит фантастическим как из молодых, так и из более взрослых, переросших экземпляров.

Рецепт варенья из кабачков

Время: 3 часа

Порций: 4

Особый вкус / Фото Interia

Ингредиенты:

2,5 килограмма кабачков;

0,5 кг сахара;

2 пакетика лимонного желе;

2 лимона или 2 чайные ложки лимонной кислоты.

Приготовление: