Есть много способов вкусно закрыть кабачки в банках на зиму. Варенье из кабачков сочетается с бутербродами, тостами, вафлями, блинами и даже тортами. Такое универсальное лакомство точно нужно на каждой кухне!
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Примечательно, что варенье выходит фантастическим как из молодых, так и из более взрослых, переросших экземпляров.
Рецепт варенья из кабачков
Время: 3 часа
Порций: 4
Особый вкус / Фото Interia
Ингредиенты:
- 2,5 килограмма кабачков;
- 0,5 кг сахара;
- 2 пакетика лимонного желе;
- 2 лимона или 2 чайные ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Промойте овощи и очистите от кожуры, удалите все семена из кабачка. Нарежьте его на маленькие кубики.
- Выложите овощи в кастрюлю (лучше выбрать инвентарь с толстым дном) и обжарьте на медленном огне, пока овощи превратятся в густую пасту. Добавьте сахар и часто помешивая, варите около часа. Тем временем добавьте сок из лимонов или лимонную кислоту.
- Добавьте желе, оно должно равномерно раствориться, потому не забывайте часто помешивать.
- Горячее варенье разложите в простерилизованные и сухие банки, плотно закрутите.
- Переверните вверх дном и дайте остыть.