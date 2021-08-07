Чтобы приготовить кабачковую икру, как в магазине, вам нужны овощи и блендер. Если у вас нет последнего, используйте мясорубку.

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Кабачковая икра прекрасно подойдет к обыденному и праздничному столу, также ее можно подавать как самостоятельную закуску, или к мясу или рыбе.

Рецепт кабачковой икры

Время : 2 – 3 часа

: 2 – 3 часа Порции: 3 – 4



Кабачковая икра / Фото Сегодня

Ингредиенты:

– 3 кг кабачков;

– 1 кг моркови

– 400 мл подсолнечного масла;

– 4 ст. л. томатной пасты;

– 2 ст. л. соли;

– сахар на ваш вкус;

– 2 – 3 ст. л. уксуса 5 – 9%.

Приготовление: