Щоб приготувати кабачкову ікру, як в магазині, вам потрібні овочі та блендер. Якщо у вас не має останнього, використайте м'ясорубку.
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Кабачкова ікра чудово підійде до буденного та святкового столу, також її можна подавати як самостійну закуску, або до м'яса чи риби.
Рецепт кабачкової ікри
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 3 – 4
Кабачкова ікра / Фото Сьогодні
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. Зріжте з кабачків шкірку та наріжте м'якоть шматочками.
- Почистіть моркву від шкірки, наріжте шматочками.
- Відправте кабачки та моркву у велику каструлю, мінімум 6 літрів, залийте овочі водою.
- Відправте каструлю на вогонь та відваріть овочі протягом 40 хвилин.
- Готові овочі перекладіть у миску та подрібніть блендером в пюре.
- Знову перелийте пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте до пюре цукор, сіль, оцет та томатну пасту. Перемішайте та варіть ще 50 хвилин.
- Перекладіть кабачкову ікру в стерилізовані банки та закрийте кришками.
- Переверніть закриті банки з ікрою догори дном та накрийте теплим рушником. Охолодіть ікру при кімнатній температурі.
- Зберігайте кабачкову ікру в темному та прохолодному місці. Смачного!