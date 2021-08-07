Щоб приготувати кабачкову ікру, як в магазині, вам потрібні овочі та блендер. Якщо у вас не має останнього, використайте м'ясорубку.

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Кабачкова ікра чудово підійде до буденного та святкового столу, також її можна подавати як самостійну закуску, або до м'яса чи риби.

Рецепт кабачкової ікри

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 3 – 4



Кабачкова ікра / Фото Сьогодні

Інгредієнти:

– 3 кг кабачків;

– 1 кг моркви;

– 400 мл соняшникової олії;

– 4 ст. л. томатної пасти;

– 2 ст. л. солі;

– цукор на ваш смак;

– 2 – 3 ст. л. оцту 5 – 9%.

Приготування: