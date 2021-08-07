Кабачковая икра на зиму как из магазина: домашний рецепт
7 августа 2021 , 17:50Читати новину українською
Источник:24 канал
Если вы любите полакомиться вкусной кабачковой икрой – этот рецепт для вас! Блюдо идентично магазинной кабачковой икре, но приготовленное дома еще вкуснее и без консервантов.
Чтобы приготовить кабачковую икру, как в магазине, вам нужны овощи и блендер. Если у вас нет последнего, используйте мясорубку.
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Кабачковая икра прекрасно подойдет к обыденному и праздничному столу, также ее можно подавать как самостоятельную закуску, или к мясу или рыбе.
Рецепт кабачковой икры
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 3 – 4
Кабачковая икра / Фото Сегодня
– 3 кг кабачков;
– 1 кг моркови
– 400 мл подсолнечного масла;
– 4 ст. л. томатной пасты;
– 2 ст. л. соли;
– сахар на ваш вкус;
– 2 – 3 ст. л. уксуса 5 – 9%.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи. Срежьте с кабачков кожицу и нарежьте мякоть кусочками.
- Почистите морковь от кожуры, нарежьте кусочками.
- Отправьте кабачки и морковь в большую кастрюлю, минимум 6 литров, залейте овощи водой.
- Отправьте кастрюлю на огонь и отварите овощи в течение 40 минут.
- Готовые овощи переложите в миску и измельчите блендером в пюре.
- Опять перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте к пюре сахар, соль, уксус и томатную пасту. Перемешайте и варите еще 50 минут.
- Переложите кабачковую икру в стерилизованные банки и закройте крышками.
- Переверните закрытые банки с икрой вверх дном и накройте теплым полотенцем. Охладите икру при комнатной температуре.
- Храните кабачковую икру в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!