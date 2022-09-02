Кабачковая икра – это универсальное блюдо, которое не только подходит для множества блюд, но и годится для самостоятельной подачи. Для ее приготовления нужны привычные для всех овощи, а кулинарные манипуляции сможет воспроизвести даже полнейший новичок.
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Рецепт кабачковой икры
Деликатес на все случаи жизни / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 2 килограмма кабачков;
- 0,5 килограмма моркови;
- 0,5 килограмма болгарского перца;
- 3 – 4 луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 стакан масла;
- 2 столовые ложки уксуса;
- чайная ложка черного перца;
- 1 – 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Все овощи моем, чистим и нарезаем на кусочки. Лук мелко нарезаем, а морковь, кабачки и перец пропускаем через мясорубку.
- В кастрюле с толстым дном обжариваем лук на медленном огне.
- Добавляем в кастрюлю овощи, увеличиваем огонь и доводим смесь до кипения. Постоянно помешиваем, чтобы она не подгорела.
- Заливаем смесь растительным маслом и варим на маленьком огне 1 час. Изредка смесь нужно помешивать.
- Добавляем соль, перец, сахар, томатную пасту, чеснок, перемешиваем и держим на медленном огне еще 15 минут.
- Добавляем уксус и тщательно перемешиваем.
- Стерилизуем банки: ставим их в большую кастрюлю, заливаем ее водой, доводим до кипения и варим 5 минут.
- Переводим икру в банки и закатываем металлическими крышками.
- Банки нужно перевернуть и накрыть одеялом, оставляем их в таком положении до полного охлаждения.