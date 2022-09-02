Кабачковая икра – это универсальное блюдо, которое не только подходит для множества блюд, но и годится для самостоятельной подачи. Для ее приготовления нужны привычные для всех овощи, а кулинарные манипуляции сможет воспроизвести даже полнейший новичок.

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Рецепт кабачковой икры

Деликатес на все случаи жизни / Фото Unsplash

Ингредиенты:

2 килограмма кабачков;

0,5 килограмма моркови;

0,5 килограмма болгарского перца;

3 – 4 луковицы;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки томатной пасты;

1 столовая ложка сахара;

1 стакан масла;

2 столовые ложки уксуса;

чайная ложка черного перца;

1 – 2 столовые ложки соли.

Приготовление: