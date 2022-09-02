Кабачкова ікра – це універсальна страва, яка не тільки пасує до безлічі страв, а й годиться для самостійної подачі. Для її приготування потрібні звичні для всіх овочі, а кулінарні маніпуляції зможе відтворити навіть цілковитий новачок.
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Рецепт кабачкової ікри
Делікатес на всі випадки життя / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 2 кілограми кабачків;
- 0,5 кілограма моркви;
- 0,5 кілограма болгарського перцю;
- 3 – 4 цибулини;
- 2 зубчики часнику;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 склянка олії;
- 2 столові ложки оцту;
- чайна ложка чорного перцю;
- 1 – 2 столові ложки солі.
Приготування:
- Усі овочі миємо, чистимо та нарізаємо на шматочки. Цибулю дрібно нарізаємо, а моркву, кабачки та перець пропускаємо через м'ясорубку.
- У каструлі з товстим дном обсмажуємо цибулю на повільному вогні.
- Додаємо в каструлю овочі, збільшуємо вогонь та доводимо суміш до кипіння. Постійно помішуємо, щоб вона не підгоріла.
- Заливаємо суміш олією та варимо на маленькому вогні 1 годину. Зрідка суміш потрібно помішувати.
- Додаємо сіль, перець, цукор, томатну пасту, часник, перемішуємо та тримаємо на повільному вогні ще 15 хвилин.
- Додаємо оцет і ретельно перемішуємо.
- Стерилізуємо банки: ставимо їх у велику каструлю, заливаємо її водою, доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин.
- Перекладаємо ікру в банки та закатуємо металевими кришками.
- Банки потрібно перевернути та накрити ковдрою, залишаємо їх у такому положенні до повного охолодження.