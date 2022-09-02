Кабачкова ікра – це універсальна страва, яка не тільки пасує до безлічі страв, а й годиться для самостійної подачі. Для її приготування потрібні звичні для всіх овочі, а кулінарні маніпуляції зможе відтворити навіть цілковитий новачок.

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Рецепт кабачкової ікри

Делікатес на всі випадки життя / Фото Unsplash

Інгредієнти:

2 кілограми кабачків;

0,5 кілограма моркви;

0,5 кілограма болгарського перцю;

3 – 4 цибулини;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки томатної пасти;

1 столова ложка цукру;

1 склянка олії;

2 столові ложки оцту;

чайна ложка чорного перцю;

1 – 2 столові ложки солі.

Приготування: