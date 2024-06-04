Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошные кабачковые маффины с курицей

4 июня 2024, 20:59
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Источник:

food.of.the.daay

Кабачковые маффины на вкус просто незабываемы. Они могут быть и полноценным блюдом, и вкусным перекусом.

Эти маффины точно понравятся вашим родным. Обязательно попробуйте их приготовить.

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Кабачковые маффины с курицей и сыром с кабачком

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 1 куриное филе;
– 1 помидор;
– 100 граммов бекона;
– 3 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– соль, перец, паприка, сухой чеснок по вкусу.

Смотрите, как готовить кабачковые маффины: видео

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на терку и отожмите лишний сок.
  2. Курицу, бекон и помидоры порежьте кубиками.
  3. В большой миске смешайте кабачки, курицу, помидоры, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте.
  4. Разложите тесто в формы. По желанию натрите сверху сыр. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
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Автор: Ольга Котів