Эти маффины точно понравятся вашим родным. Обязательно попробуйте их приготовить.

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Кабачковые маффины с курицей и сыром с кабачком

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить кабачковые маффины: видео

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на терку и отожмите лишний сок.
  2. Курицу, бекон и помидоры порежьте кубиками.
  3. В большой миске смешайте кабачки, курицу, помидоры, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте.
  4. Разложите тесто в формы. По желанию натрите сверху сыр. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.