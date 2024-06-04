Эти маффины точно понравятся вашим родным. Обязательно попробуйте их приготовить.
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Кабачковые маффины с курицей и сыром с кабачком
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Смотрите, как готовить кабачковые маффины: видео
Приготовление:
- Натрите кабачки на терку и отожмите лишний сок.
- Курицу, бекон и помидоры порежьте кубиками.
- В большой миске смешайте кабачки, курицу, помидоры, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте.
- Разложите тесто в формы. По желанию натрите сверху сыр. Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.