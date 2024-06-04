Обычно холодник готовят на квасе или кефире. Однако мы советуем заменить их на айран.
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Окрошка на айране
- Время: 20 минут
- Порций: 6
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Приготовление:
- Отваренный картофель нарежьте кубиком.
- Отварите яйца вкрутую. Белок нарежьте кубиком, а желток перетрите отдельно.
- Нарежьте кубиками вареную колбаску, огурцы и редис.
- Далее измельчите зелень.
- Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте соль, перец по вкусу.
- Затем заправьте все горчицей, лимонным соком, айраном и минеральной водой. Хорошо перемешайте и подавайте.