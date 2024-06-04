Обычно холодник готовят на квасе или кефире. Однако мы советуем заменить их на айран.

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Окрошка на айране

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Смотрите видео, как готовить окрошку

Приготовление:

  1. Отваренный картофель нарежьте кубиком.
  2. Отварите яйца вкрутую. Белок нарежьте кубиком, а желток перетрите отдельно.
  3. Нарежьте кубиками вареную колбаску, огурцы и редис.
  4. Далее измельчите зелень.
  5. Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте соль, перец по вкусу.
  6. Затем заправьте все горчицей, лимонным соком, айраном и минеральной водой. Хорошо перемешайте и подавайте.