Вкусные и полезные кабачковые оладьи без яиц прекрасно подходят для постного или вегетарианского меню. Как приготовить – читайте в материале.

Для приготовления лучше выбирать молодые зеленые кабачки, они более сочные. Оладьи подают со сметаной или постным майонезом.

Читайте также Рецепт постного майонеза на аквафабе без яиц и молока от Лизы Глинской

Кабачковые оладьи

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– укроп;

– 1 зубчик чеснока (на ваш вкус);

– 3-4 столовые ложки муки;

– растительное масло;

– соль.