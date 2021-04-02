Кабачковые оладьи без яиц: домашний рецепт
Вкусные и полезные кабачковые оладьи без яиц прекрасно подходят для постного или вегетарианского меню. Как приготовить – читайте в материале.
Источник:24 канал
Для приготовления лучше выбирать молодые зеленые кабачки, они более сочные. Оладьи подают со сметаной или постным майонезом.
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Кабачковые оладьи
- Кабачки тщательно помойте, в миске натрите на крупной терке, добавьте соль, оставьте на 10 минут.
- Очистите чеснок, выжмите сок, добавьте к кабачкам.
- Укроп помойте, измельчите ножом.
- В кабачки добавьте муку, укроп, перемешайте до однородной консистенции.
- На сковороду добавьте масло, ложкой выложите оладьи, обжарьте несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
- Выложите оладьи на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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