Смачні та корисні кабачкові оладки без яєць чудово підходять для пісного або вегетаріанського меню. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Для приготування найкраще обирати молоді зелені кабачки, вони більш соковиті. Оладки подають зі сметаною або пісним майонезом. Читайте також Рецепт пісного майонезу на аквафабі без яєць та молока від Лізи Глінської Кабачкові оладки Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– кріп;

– 1 зубчик часнику (на ваш смак);

– 3-4 столові ложки борошна;

– рослинна олія;

– сіль. Кабачки ретельно помийте, у мисці натріть на грубій тертці, додайте сіль, залиште на 10 хвилин. Почистіть часник, вичавіть сік, додайте до кабачків. Кріп помийте, подрібніть ножем. У кабачки додайте борошно, кріп, перемішайте до однорідної консистенції. На пательню додайте олію, ложкою викладіть оладки, обсмажте кілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки. Викладіть оладки на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію. Викладіть на тарілку. Смачного!