Рецепт постного майонеза на аквафабе без яиц и молока от Лизы Глинской
Вкусный и постный рецепт майонеза понравится каждому, а на его приготовление вам не нужно тратить много средств и времени.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Лиза Глинская не перестает удивлять читателей своими уникальными и вкусными рецептами. Девушка подготовила рецепт вкусного, легкого постного майонеза без яиц и молока.
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Чтобы приготовить постный майонез на аквафабе, достаточно четко выполнять пошаговый рецепт.
Аквафаба – это жидкость, остающаяся после отваривания бобовых: нута, бобов, фасоли, горошка. Можно использовать как свежеотварную аквафабу, так и из консервированных бобовых.
Рецепт постного майонеза
- Смешайте в чаше блендера аквафабу, горчицу и мед. Взбейте смесь ручным блендером, 1 минуты будет достаточно.
- Тоненькой струйкой вливайте в аквафабу со специями растительное масло и продолжайте взбивать.
- Добавьте к готовому майонезу соль и лимонный сок и снова взбейте.
- Готовый постный майонез будет чуточку реже обычного, но его вкус – невероятный. Приятного аппетита!
Рецепт постного майонеза на аквафабе:
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