Вкусный и постный рецепт майонеза понравится каждому, а на его приготовление вам не нужно тратить много средств и времени.

Лиза Глинская не перестает удивлять читателей своими уникальными и вкусными рецептами. Девушка подготовила рецепт вкусного, легкого постного майонеза без яиц и молока. Читайте также Рецепт домашнего майонеза от шеф-повара Владимира Ярославского: ресторанный вариант Чтобы приготовить постный майонез на аквафабе, достаточно четко выполнять пошаговый рецепт. Аквафаба – это жидкость, остающаяся после отваривания бобовых: нута, бобов, фасоли, горошка. Можно использовать как свежеотварную аквафабу, так и из консервированных бобовых. Рецепт постного майонеза Ингредиенты:

– 60 мл аквафабы;

– 150 мл рафинированного масла;

– соль;

– 1 ч. л горчицы;

– 1 ч. л меда;

– лимонный сок. Смешайте в чаше блендера аквафабу, горчицу и мед. Взбейте смесь ручным блендером, 1 минуты будет достаточно. Тоненькой струйкой вливайте в аквафабу со специями растительное масло и продолжайте взбивать. Добавьте к готовому майонезу соль и лимонный сок и снова взбейте. Готовый постный майонез будет чуточку реже обычного, но его вкус – невероятный. Приятного аппетита! Рецепт постного майонеза на аквафабе: