Из кабачков можно приготовить немало вкусных блюд как к будничному столу, так и к праздничному. Один из таких универсальных рецептов мы подготовили сегодня для вас – это кабачковый рулет с сыром и свежей зеленью.

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Это блюдо можно подавать к столу с хлебцами, ароматным и хрустящим багетом или к только что запеченной курочке.

Кабачковый рулет с адыгейским сыром

  • Время: 120 минут
  • Порции: 6


Кабачковый рулет / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Для приготовления основы рулета натрите кабачок на грубой терке и посолите. Через 20 минут отожмите лишний сок.
  2. Добавьте к кабачку яйца, муку и специи. Тщательно перемешайте массу и переложите массу на силиконовый коврик или противень покрытый пергаментом. Дополнительно можно смазать его растительным маслом.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кабачковый корж в течение 20 – 30 минут.


Кабачковый рулет / Фото Fat Killers

  1. Для приготовления начинки смешайте мелко нарезанную зелень, чеснок и сыр. Заправьте все сметаной и перемешайте.
  2. Охладите кабачковый корж и смажьте его начинкой.
  3. Сверните все в рулет и отправьте в холодильник на 60 минут.


Кабачковый рулет / Фото Fat Killers

  1. Готовый рулет нарежьте кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!