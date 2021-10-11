Из кабачков можно приготовить немало вкусных блюд как к будничному столу, так и к праздничному. Один из таких универсальных рецептов мы подготовили сегодня для вас – это кабачковый рулет с сыром и свежей зеленью.

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Это блюдо можно подавать к столу с хлебцами, ароматным и хрустящим багетом или к только что запеченной курочке.

Кабачковый рулет с адыгейским сыром

Время: 120 минут

120 минут Порции: 6



Кабачковый рулет / Фото Fat Killers

Ингредиенты: – 500 г кабачка;

– 3 шт. куриных яиц;

– 200 г адыгейского сыра;

– 60 г рисовой муки;

– 2 г соли;

– 2 г черного молотого перца;

– 2 г гранулированного чеснока;

– 20 г сметаны;

– 10 г укропа;

– 10 г петрушки.

Приготовление:

Для приготовления основы рулета натрите кабачок на грубой терке и посолите. Через 20 минут отожмите лишний сок. Добавьте к кабачку яйца, муку и специи. Тщательно перемешайте массу и переложите массу на силиконовый коврик или противень покрытый пергаментом. Дополнительно можно смазать его растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кабачковый корж в течение 20 – 30 минут.



Кабачковый рулет / Фото Fat Killers

Для приготовления начинки смешайте мелко нарезанную зелень, чеснок и сыр. Заправьте все сметаной и перемешайте. Охладите кабачковый корж и смажьте его начинкой. Сверните все в рулет и отправьте в холодильник на 60 минут.



Кабачковый рулет / Фото Fat Killers