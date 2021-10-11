Із кабачків можна приготувати чимало смачних страв – як до буденного столу, так і до святкового. Сьогодні ми дібрали для вас саме такий універсальний рецепт. Це – кабачковий рулет з адигейським сиром та зеленню.
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Його можна подавати до столу з хрумким багетом чи щойно запеченою курочкою.
Кабачковий рулет з адигейським сиром
- Час: 120 хвилин
- Порції: 6
Кабачковий рулет / Фото Fat Killers
Приготування:
- Для приготування основи рулету натріть кабачок на грубій тертці та посоліть. Через 20 хвилин відіжміть зайвий сік.
- Додайте до кабачка яйця, борошно та спеції. Ретельно перемішайте масу та перекладіть масу на силіконовий килимок або деко вкрите пергаментом. Додатково можна змастити його олією.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте кабачковий корж протягом 20 – 30 хвилин.
Кабачковий рулет / Фото Fat Killers
- Для приготування начинки змішайте дрібно нарізану зелень, часник та сир. Заправте все сметаною та перемішайте.
- Охолодіть кабачковий корж та змастіть його начинкою.
- Скрутіть все в рулет та відправте в холодильник на 60 хвилин.
Кабачковий рулет / Фото Fat Killers
- Готовий рулет наріжте й подавайте до столу.
Смачного!