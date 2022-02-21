На полках супермаркетов можно приобрести любые экзотические специи, в том числе и каджун. Это идеальная специя к морепродуктам. Обязательно приобретите его и приготовьте ароматные и сытные тосты для семейства.

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Рецепт тостов каджун с креветками

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 12

Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 500 граммов средних креветок (очищенных);

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 3 зубчика чеснока;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 1/3 стакана майонеза;

– 1/4 стакана сметаны;

– 1/4 стакана тертого сыра моцарелла;

– 2 столовые ложки тертого пармезана;

– 1/2 чайной ложки лукового порошка;

– 1/4 чайной ложки сушеного тимьяна;

– 1/4 чайной ложки сушеного орегано;

– 1 французский багет;

– 1 столовая ложка приправы каджуна;

– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом противень. Предварительно подготовьте креветки: помойте их, почистите от панцирей и удалите кишечник. Выложите креветки в один слой на противень. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте измельченный чеснок. Сдобрите все солью и перцем. Поставьте в духовку и запекайте 6 – 8 минут. Дайте остыть, прежде чем нарезать на кусочки. В большой миске смешайте креветки, майонез, сметану, моцареллу, пармезан, луковый порошок, чабрец и орегано. Посыпьте солью и перцем, перемешайте. Нарежьте багет кусочками.



Фото Damn delicious

Уложите кусочки багета в один слой на противень. Сверху уложите начинку из креветок, посыпьте приправой каджун. Поставьте все в духовку и запекайте 6 – 8 минут или пока сыры не растают. Готовые тосты с креветками подавайте обильно посыпав измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!