На полках супермаркетов можно приобрести любые экзотические специи, в том числе и каджун. Это идеальная специя к морепродуктам. Обязательно приобретите его и приготовьте ароматные и сытные тосты для семейства.

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Рецепт тостов каджун с креветками

  • Время: 25 минут
  • Порции: 12

Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом противень.
  2. Предварительно подготовьте креветки: помойте их, почистите от панцирей и удалите кишечник. Выложите креветки в один слой на противень. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте измельченный чеснок. Сдобрите все солью и перцем.
  3. Поставьте в духовку и запекайте 6 – 8 минут. Дайте остыть, прежде чем нарезать на кусочки.
  4. В большой миске смешайте креветки, майонез, сметану, моцареллу, пармезан, луковый порошок, чабрец и орегано. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.
  5. Нарежьте багет кусочками.


Фото Damn delicious

  1. Уложите кусочки багета в один слой на противень. Сверху уложите начинку из креветок, посыпьте приправой каджун.
  2. Поставьте все в духовку и запекайте 6 – 8 минут или пока сыры не растают.
  3. Готовые тосты с креветками подавайте обильно посыпав измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!