На полках супермаркетов можно приобрести любые экзотические специи, в том числе и каджун. Это идеальная специя к морепродуктам. Обязательно приобретите его и приготовьте ароматные и сытные тосты для семейства.
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Рецепт тостов каджун с креветками
- Время: 25 минут
- Порции: 12
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом противень.
- Предварительно подготовьте креветки: помойте их, почистите от панцирей и удалите кишечник. Выложите креветки в один слой на противень. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте измельченный чеснок. Сдобрите все солью и перцем.
- Поставьте в духовку и запекайте 6 – 8 минут. Дайте остыть, прежде чем нарезать на кусочки.
- В большой миске смешайте креветки, майонез, сметану, моцареллу, пармезан, луковый порошок, чабрец и орегано. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.
- Нарежьте багет кусочками.
Фото Damn delicious
- Уложите кусочки багета в один слой на противень. Сверху уложите начинку из креветок, посыпьте приправой каджун.
- Поставьте все в духовку и запекайте 6 – 8 минут или пока сыры не растают.
- Готовые тосты с креветками подавайте обильно посыпав измельченной петрушкой.
Приятного аппетита!