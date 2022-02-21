На полицях супермаркетів можна придбати будь-які екзотичні спеції, серед них і каджун. Це ідеальна спеція до морепродуктів. Обов'язково придбайте його та приготуйте ароматні та ситні тости з креветками для родини.

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Рецепт тостів каджун з креветками

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 12



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 500 грамів середніх креветок (очищених);

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 3 зубчики часнику;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;

– 1/3 склянки майонезу;

– 1/4 склянки сметани;

– 1/4 склянки тертого сиру моцарелла;

– 2 столові ложки тертого пармезану;

– 1/2 чайної ложки цибульного порошку;

– 1/4 чайної ложки сушеного чебрецю;

– 1/4 чайної ложки сушеного орегано;

– 1 французький багет;

– 1 столова ложка приправи каджун;

– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією деко.

Заздалегідь підготуйте креветки: помийте їх, почистіть від панцирів та видаліть кишківник. Викладіть креветки в один шар на деко. Збризніть оливковою олією і посипте подрібненим часник. Присмачте все сіллю і перцем.

Поставте в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.

У великій мисці змішайте креветки, майонез, сметану, моцарелу, пармезан, цибульний порошок, чебрець і орегано. Присмачте сіллю і перцем, перемішайте.

Наріжте багет шматочками.



Фото Damn delicious

Покладіть шматочки багету в один шар на деко. Зверху покладіть начинку з креветок, посипте приправою каджун.

Поставте все в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин або поки сири не розтануть.

Готові тости з креветками подавайте рясно посипавши подрібненою петрушкою.

Смачного!