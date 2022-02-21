На полицях супермаркетів можна придбати будь-які екзотичні спеції, серед них і каджун. Це ідеальна спеція до морепродуктів. Обов'язково придбайте його та приготуйте ароматні та ситні тости з креветками для родини.

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Рецепт тостів каджун з креветками

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 12


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією деко.
  1. Заздалегідь підготуйте креветки: помийте їх, почистіть від панцирів та видаліть кишківник. Викладіть креветки в один шар на деко. Збризніть оливковою олією і посипте подрібненим часник. Присмачте все сіллю і перцем.
  1. Поставте в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.
  1. У великій мисці змішайте креветки, майонез, сметану, моцарелу, пармезан, цибульний порошок, чебрець і орегано. Присмачте сіллю і перцем, перемішайте.
  1. Наріжте багет шматочками.


Фото Damn delicious

  1. Покладіть шматочки багету в один шар на деко. Зверху покладіть начинку з креветок, посипте приправою каджун.
  1. Поставте все в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин або поки сири не розтануть.
  1. Готові тости з креветками подавайте рясно посипавши подрібненою петрушкою.

Смачного!