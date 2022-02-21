На полицях супермаркетів можна придбати будь-які екзотичні спеції, серед них і каджун. Це ідеальна спеція до морепродуктів. Обов'язково придбайте його та приготуйте ароматні та ситні тости з креветками для родини.
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Рецепт тостів каджун з креветками
- Час: 25 хвилин
- Порції: 12
Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією деко.
- Заздалегідь підготуйте креветки: помийте їх, почистіть від панцирів та видаліть кишківник. Викладіть креветки в один шар на деко. Збризніть оливковою олією і посипте подрібненим часник. Присмачте все сіллю і перцем.
- Поставте в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж нарізати на шматочки.
- У великій мисці змішайте креветки, майонез, сметану, моцарелу, пармезан, цибульний порошок, чебрець і орегано. Присмачте сіллю і перцем, перемішайте.
- Наріжте багет шматочками.
Фото Damn delicious
- Покладіть шматочки багету в один шар на деко. Зверху покладіть начинку з креветок, посипте приправою каджун.
- Поставте все в духовку і запікайте 6 – 8 хвилин або поки сири не розтануть.
- Готові тости з креветками подавайте рясно посипавши подрібненою петрушкою.
Смачного!