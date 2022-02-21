Каджунские тосты с креветками: рецепт в духовке за 25 минут
21 февраля 2022 , 17:48Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Тосты с креветками, пармезаном и моцареллой – лучший вариант для быстрой закуски к обыденному или праздничному столу. Они так вкусны, что вы не сможете остановиться!
На полках супермаркетов можно приобрести любые экзотические специи, в том числе и каджун. Это идеальная специя к морепродуктам. Обязательно приобретите его и приготовьте ароматные и сытные тосты для семейства.
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Рецепт тостов каджун с креветками
- Время: 25 минут
- Порции: 12
Фото Damn deliciousИнгредиенты:
– 500 граммов средних креветок (очищенных);
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 3 зубчика чеснока;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 1/3 стакана майонеза;
– 1/4 стакана сметаны;
– 1/4 стакана тертого сыра моцарелла;
– 2 столовые ложки тертого пармезана;
– 1/2 чайной ложки лукового порошка;
– 1/4 чайной ложки сушеного тимьяна;
– 1/4 чайной ложки сушеного орегано;
– 1 французский багет;
– 1 столовая ложка приправы каджуна;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом противень.
- Предварительно подготовьте креветки: помойте их, почистите от панцирей и удалите кишечник. Выложите креветки в один слой на противень. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте измельченный чеснок. Сдобрите все солью и перцем.
- Поставьте в духовку и запекайте 6 – 8 минут. Дайте остыть, прежде чем нарезать на кусочки.
- В большой миске смешайте креветки, майонез, сметану, моцареллу, пармезан, луковый порошок, чабрец и орегано. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.
- Нарежьте багет кусочками.
Фото Damn delicious
- Уложите кусочки багета в один слой на противень. Сверху уложите начинку из креветок, посыпьте приправой каджун.
- Поставьте все в духовку и запекайте 6 – 8 минут или пока сыры не растают.
- Готовые тосты с креветками подавайте обильно посыпав измельченной петрушкой.
Приятного аппетита!