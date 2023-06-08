Нужно ли чистить спаржу перед приготовлением – полезные советы

В сезон спаржи обязательно приготовьте хотя бы одно, а лучше несколько блюд. Это не только полезно, но и нереально вкусно.

Спаржа – сезонный продукт. Она растет с начала мая до середины июня. Есть три вида саржи: белая, зеленая и фиолетовая.

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Зелёная спаржа выращивается традиционным способом, белая – под накрытием, без доступа света. Если растение молодое – его можно не очищать, ведь кожица будет тонкой. Зрелую спаржу очищают на три сантиметра от среза стебля.

Как правильно очистить спаржу?

Непосредственно ногтем проверяем 1 – 2 ростка на плотность кожуры, начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку, ее уже не нужно срезать. Таким образом определяем, откуда необходимо зачищать ростки.

Делаем это овощерезкой, осторожно и неглубоко, снимая только верхнюю жесткую пленочку. Удаляем жесткий низ.



Очищаем спаржу / Фото Adobe

Ставим нож на низ спаржи, к примеру, на 1 см от среза и нажимаем на него. Если лезвие не продавливается, ставим на 0,5 сантиметра дальше – снова плотно, ставим еще на 0,5 сантиметра дальше и чувствуем продавливаемое – тогда отрезаем дно.

Понравились советы? Попытайтесь закрепить их на практике и приготовить сезонный пирог со спаржей в духовке за нашим