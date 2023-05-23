Пирог со спаржей – это невероятное вкусное блюдо, которое подойдет как для перекуса или обеда, так и сможет стать настоящим гастрономическим открытием на праздничном столе.

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Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

Рецепт пирога из спаржи

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов бездрожжевого слоеного теста;

– 300 граммов молока;

– 100 граммов сливок;

– 30 граммов муки;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль, мускатный орех;

– 150 граммов сыра чедер;

– 500 граммов спаржи;

– 100 – 120 граммов бекона.

Приготовление:

Сначала отдельно выпекаем тесто. Раскатываем на пергаменте до размера противень и прокалываем вилкой, чтобы тесто равномерно поднималось. Температура выпекания 180 градусов, время 20 – 23 минуты.

Сливочное масло прогреваем с мукой до начала зарумянивания, охлаждаем и заливаем смесью молока и сливок, интенсивно помешиваем и доводим до кипения. Добавляем соль и натираем туда 100 г сыра.

Натираем также мускатный орех и по желанию можно добавить чабрец.

Спаржу зачищаем, чтобы снять несъедобную кожицу.

На готовое тесто выкладываем соус, на него сырую спаржу, сверху порезанный бекон и тимьян, дотираем остатки сыра и поливаем оливковым маслом.

Выпекаем в духовке 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Также из спаржи можно приготовить множество вкусных блюд, салатов или закусок. Выбирайте рецепт, который нравится и готовьте!