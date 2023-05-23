Пирог со спаржей – это невероятное вкусное блюдо, которое подойдет как для перекуса или обеда, так и сможет стать настоящим гастрономическим открытием на праздничном столе.
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Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.
Рецепт пирога из спаржи
- Время: 45 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Сначала отдельно выпекаем тесто. Раскатываем на пергаменте до размера противень и прокалываем вилкой, чтобы тесто равномерно поднималось. Температура выпекания 180 градусов, время 20 – 23 минуты.
- Сливочное масло прогреваем с мукой до начала зарумянивания, охлаждаем и заливаем смесью молока и сливок, интенсивно помешиваем и доводим до кипения. Добавляем соль и натираем туда 100 г сыра.
- Натираем также мускатный орех и по желанию можно добавить чабрец.
- Спаржу зачищаем, чтобы снять несъедобную кожицу.
- На готовое тесто выкладываем соус, на него сырую спаржу, сверху порезанный бекон и тимьян, дотираем остатки сыра и поливаем оливковым маслом.
- Выпекаем в духовке 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!