Пирог со спаржей – это невероятное вкусное блюдо, которое подойдет как для перекуса или обеда, так и сможет стать настоящим гастрономическим открытием на праздничном столе.

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Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

Рецепт пирога из спаржи

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Сначала отдельно выпекаем тесто. Раскатываем на пергаменте до размера противень и прокалываем вилкой, чтобы тесто равномерно поднималось. Температура выпекания 180 градусов, время 20 – 23 минуты.
  • Сливочное масло прогреваем с мукой до начала зарумянивания, охлаждаем и заливаем смесью молока и сливок, интенсивно помешиваем и доводим до кипения. Добавляем соль и натираем туда 100 г сыра.
  • Натираем также мускатный орех и по желанию можно добавить чабрец.
  • Спаржу зачищаем, чтобы снять несъедобную кожицу.
  • На готовое тесто выкладываем соус, на него сырую спаржу, сверху порезанный бекон и тимьян, дотираем остатки сыра и поливаем оливковым маслом.
  • Выпекаем в духовке 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!