Спаржа – сезонний продукт. Вона росте з початку травня, до середини червня. Існує три види саржі: біла, зелена та фіолетова.

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Зелена спаржа вирощується традиційним способом, біла – під накриттям, без доступу світла. Якщо рослина молода – її можна не очищати, адже шкірочка буде тонкою. Зрілу спаржу очищають на три сантиметри від зрізу стебла.

Як правильно очистити спаржу?

Безпосередньо нігтем перевіряємо 1 – 2 паростки на щільність шкірки, починаючи від нижньої третини. Коли ніготь легко прориває верхню плівку – її вже не потрібно зрізати. Таким чином визначаємо, звідки необхідно зачищати паростки.

Робимо це овочерізкою, обережно і неглибоко, знімаючи тільки верхню тверду плівочку. Видаляємо твердий низ.



Очищуємо спаржу / Фото Adobe

Ставимо ніж на низ спаржі, наприклад, на 1 сантиметр від зрізу і натискаємо на нього. Якщо лезо не продавлюється, ставимо на 0,5 сантиметра далі – знову щільно, ставимо ще на 0,5 сантиметра далі і відчуваємо продавлюється – тоді відрізаємо дно.

Сподобалися поради? Спробуйте закріпити їх на практиці та приготувати сезонний пиріг зі спаржею в духовці за нашим рецептом.