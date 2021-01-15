Владимир Ярославский подготовил ценные советы, по приготовлению дорогого и изысканного деликатеса – осьминога. Все самое интересное читайте далее в материале Smachno News.

Владимир Ярославский умеет готовить любой продукт, а полученными знаниями и техниками охотно делится со своими подписчиками в инстаграм.

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Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" рассказал, как правильно готовить целого осьминога дома и как его хранить.

Как правильно приготовить осьминога дома

Кастрюлю с водой для осьминога нужно подбирать в пропорции 2,5 л воды на 1 кг продукта. Добавьте в кастрюлю с водой целую репчатую луковицу, остатки лука порей, половину лимона, несколько горошинок черного и душистого перцев и немного сухого вина – лучше всего подойдет 100 мл белого вина. Доведите воду до кипения, посолите и держа моллюск за голову окуните в кипяток щупальцы и сразу вынимайте. Снова погрузите и сразу вынимайте – повторяйте этот процесс три раза. Щупальцы осьминога красиво закрутятся. Полностью погрузите осьминога в воду, она должна полностью покрывать моллюск. Варите осьминога на маленьком огне в течение 35 минут. Если ваш моллюск больше по размеру, нужно добавлять к приготовлению по 5 минут варки за каждые 500 граммов. Выключите огонь под кастрюлей с осьминогом, накройте крышкой и оставьте отдохнуть на 60 минут. Проверьте моллюск на готовность – каждые 30 минут шпажкой. Когда моллюск будет нужной вам мягкости достаньте его из кастрюли, охладите и отрежьте щупальцы и голову. Удалите клюв и все лишнее, что находится рядом. Голову почистите от толстой пленки, ее можно использовать в салатах или супах. Охлажденные щупальца можно использовать для приготовления салатов, обжаривать на сковородке или на гриле, тушить в соусах.

Храните отваренные щупальца осьминога в обычном контейнере в холодильнике до момента приготовления.

Следует быть осмотрительными с процессом выдержки моллюска в воде, если присоски осьминога отпадают – он переварен.

Выход готовой продукции: около 400 граммов с 1 килограмма. Обратите внимание, что покупать осьминога лучше когда его уже отбили и отмыли от песка в магазине.