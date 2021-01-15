Владимир Ярославский вдохновился рецептом Хестона Блюменталя и предложил приготовить привычную для нас курицу на новый лад. По рецепту шеф-повара птица готовится в духовке при низких температурах, получается очень сочной и вкусной. Детали приготовления курицы в материале Smachno News.

Талантливый шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский активно общается со своими подписчиками в соцсетях и охотно делится своими знаниями по кулинарии. Недавно шеф-повар рассказал на своей странице в инстаграме, как приготовить курицу, чтобы она была вкусной, а главное сочной.

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Владимир Ярославский не скрывает, что выложенный им рецепт он подсмотрел у всемирно известного повара Хестона Блюменталя, правда, украинский кулинар переделал его немного по-своему.

Секрет приготовления сочной курицы в том, что белок, на который богата птица, набухает в соленой воде, а главная задача повара – оставить в мясе как можно больше влаги.

Как приготовить сочную курицу в духовке

Ингредиенты:

– тушка курицы 1,5 кг

– соляной раствор (1,5 л воды + 60 г соли)

– лимон;

– веточки розмарина;

– горчица;

– соевый соус;

– подсолнечное масло;

– черный молотый перец;

– сливочное масло.

Тщательно помойте курицу и просушите бумажными полотенцами. Приготовьте соляной раствор для птицы: смешайте соль с водой и перемешайте до однородной консистенции. Доведите рассол до кипения и охладите. Окуните курицу в раствор и отправьте в холодильник на 10-12 часов. Соотношение веса курицы к соляному раствору должно быть 1:1. Важно, чтобы курица была полностью покрыта водой. Достаньте курицу из раствора, просушите бумажными полотенцами и натрите смесью из горчицы, соевого соуса и масла – не переборщите с ингредиентами. Натирайте тушку снаружи и внутри, добавьте еще черного перца. В середину тушки птицы положите лимон, предварительно сделав в нем несколько дырочек, и веточки розмарина. Разогрейте духовку до 95 градусов и отправьте запекаться курицу на 2,5-3 часа. В конце приготовления температура в куриной грудке будет 60 градусов. Достаньте готовую курицу и заверните ее в фольгу – отставьте "отдохнуть" в теплое место на 45 минут. Опять разогрейте духовку, но теперь до температуры 260-280 градусов, ставим курочку запекаться и доводим ее до золотистой корочки. Не забудьте поливать ее соком, который образуется во время выпекания. Этот процесс займет у вас около 15-20 минут. Дополнительно можно смазать корочку курицы сливочным маслом, тогда она получится более румяной снаружи. Примерная температура грудки будет 74 градуса. Изысканная курочка готова, приятного аппетита!

Из сока, оставшегося после выпекания курицы, Владимир Ярославский советует приготовить соус, или пассеровать в нем овощи.