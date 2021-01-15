Володимир Ярославський підготував цінні поради, щодо приготування дорогого та вишуканого делікатесу – восьминога. Все найцікавіше читайте далі, у матеріалі Smachno News.

Володимир Ярославський вміє готувати будь-який продукт, а здобутими знаннями та техніками залюбки ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі.

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Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" розповів, як правильно готувати цілого восьминога вдома та як його зберігати.

Як правильно приготувати восьминога вдома

Каструлю з водою для восьминога потрібно підбирати у пропорції 2,5 л води на 1 кг продукту. Додайте до каструлі з водою цілу ріпчасту цибулину, залишки цибулі порей, половину лимона, кілька горошинок чорного та духмяного перців й трішки сухого вина – найкраще смакуватиме 100 мл білого вина. Доведіть воду до кипіння, посоліть та тримаючи молюск за голову занурте в окріп щупальці та одразу виймайте. Знову занурте та одразу виймайте – повторюйте цей процес три рази. Щупальці восьминога красиво закрутяться. Повністю занурте восьминога у воду, вона повинна повністю покривати молюск. Варіть восьминога на маленькому вогні протягом 35 хвилин. Якщо ваш молюск більший за розміром, потрібно додавати до приготування по 5 хвилин варіння за кожні 500 грамів. Вимкніть вогонь під каструлею з восьминогом, накрийте кришкою та залишіть відпочити на 60 хвилин. Перевірте молюск на готовність – кожні 30 хвилин шпажкою. Коли молюск буде потрібної вам м'якості дістаньте його з каструлі, охолодіть та відріжте щупальці та голову. Видаліть дзьоб та все зайве, що знаходиться поруч. Голову почистіть від товстої плівки, її можна використовувати у салатах або супах. Охолоджені щупальці можна використовувати для приготування салатів, обсмажувати на сковорідці або на грилі, тушкувати у соусах.

Зберігайте відварені щупальці восьминога у звичайному контейнері в холодильнику до моменту приготування.

Слід бути обачними із процесом витримки молюска у воді, якщо присоски восьминога відпадають – він переварений.

Вихід готової продукції: близько 400 грамів з 1 кілограму. Зверніть увагу, що купувати восьминога краще коли його вже відбили та відмили від піску у магазині.