Настоящее ягодное наслаждение: рецепт сырников со сказочным малиновым соусом
25 июня 2024, 19:59Читати новину українською
Источник:angelinaburik
Приготовьте на завтрак вкусные и полезные сырники. С малиновым соусом они станут просто незабываемыми.
Сырники готовятся элементарно. Поэтому этот рецепт не доставит вам много хлопот.
Стоит попробовать Вкус, который невозможно забыть: готовим оладьи с клубничным соусом
Малиновые сырники
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 400 граммов творога 400 граммов творога;
– 1 желток;
– 40 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 40 граммов муки;
– 10 граммов сублимированной малины.
Малиновый соус из малины:
– 20 граммов сахара;
– 30 граммов воды;
– цедра половины лимона;
– 150 граммов малины;
– мята по вкусу;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка воды.
Смотрите видео, как приготовить малиновые сырники
Приготовление:
- Перетираем все ингредиенты для сырников вилкой.
- Сформируйте сырники, присыпьте их мукой и обжарьте до золотистости с обеих сторон на смеси масла и сливочного масла.
- Для соуса сварите сироп из сахара, воды и цедры. Добавьте малину и мяту, нарезанную кусочками.
- Крахмал растопите в холодной воде, добавьте к малине и доведите до кипения.
- Готовые сырники полейте малиновым соусом и присыпьте порошком сублимированной малины