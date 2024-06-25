Настоящее ягодное наслаждение: рецепт сырников со сказочным малиновым соусом

25 июня 2024, 19:59
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Источник:

angelinaburik

Приготовьте на завтрак вкусные и полезные сырники. С малиновым соусом они станут просто незабываемыми.

Сырники готовятся элементарно. Поэтому этот рецепт не доставит вам много хлопот.

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Малиновые сырники

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов творога 400 граммов творога;
– 1 желток;
– 40 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 40 граммов муки;
– 10 граммов сублимированной малины.
Малиновый соус из малины:
– 20 граммов сахара;
– 30 граммов воды;
– цедра половины лимона;
– 150 граммов малины;
– мята по вкусу;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка воды.

Смотрите видео, как приготовить малиновые сырники

Приготовление:

  1. Перетираем все ингредиенты для сырников вилкой.
  2. Сформируйте сырники, присыпьте их мукой и обжарьте до золотистости с обеих сторон на смеси масла и сливочного масла.
  3. Для соуса сварите сироп из сахара, воды и цедры. Добавьте малину и мяту, нарезанную кусочками.
  4. Крахмал растопите в холодной воде, добавьте к малине и доведите до кипения.
  5. Готовые сырники полейте малиновым соусом и присыпьте порошком сублимированной малины

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Автор: Ольга Котів