Сирники готуються елементарно. Тож цей рецепт не завдасть вам багато клопоту.

Варто спробувати Смак, який неможливо забути: готуємо оладки з полуничним соусом

Малинові сирники

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться відео, як приготувати малинові сирники

Приготування:

  1. Перетираємо усі інгредієнти для сирників виделкою.
  2. Сформуйте сирники, присипте їх борошном та обсмажте до золотистості з обох боків на суміші олії та вершкового масла.
  3. Для соусу зваріть сироп з цукру, води та цедри. Додайте малину та м'яту, нарізану шматочками.
  4. Крохмаль розтопіть у холодній воді, додайте до малини та доведіть до кипіння.
  5. Готові сирники полийте малиновим соусом та присипте порошком сублімованої малини