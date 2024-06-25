Сирники готуються елементарно. Тож цей рецепт не завдасть вам багато клопоту.
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Малинові сирники
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
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Приготування:
- Перетираємо усі інгредієнти для сирників виделкою.
- Сформуйте сирники, присипте їх борошном та обсмажте до золотистості з обох боків на суміші олії та вершкового масла.
- Для соусу зваріть сироп з цукру, води та цедри. Додайте малину та м'яту, нарізану шматочками.
- Крохмаль розтопіть у холодній воді, додайте до малини та доведіть до кипіння.
- Готові сирники полийте малиновим соусом та присипте порошком сублімованої малини