Сырники готовятся элементарно. Поэтому этот рецепт не доставит вам много хлопот.
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Малиновые сырники
- Время: 30 минут
- Порций: 2
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Приготовление:
- Перетираем все ингредиенты для сырников вилкой.
- Сформируйте сырники, присыпьте их мукой и обжарьте до золотистости с обеих сторон на смеси масла и сливочного масла.
- Для соуса сварите сироп из сахара, воды и цедры. Добавьте малину и мяту, нарезанную кусочками.
- Крахмал растопите в холодной воде, добавьте к малине и доведите до кипения.
- Готовые сырники полейте малиновым соусом и присыпьте порошком сублимированной малины