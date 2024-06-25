Сырники готовятся элементарно. Поэтому этот рецепт не доставит вам много хлопот.

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Малиновые сырники

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

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Приготовление:

  1. Перетираем все ингредиенты для сырников вилкой.
  2. Сформируйте сырники, присыпьте их мукой и обжарьте до золотистости с обеих сторон на смеси масла и сливочного масла.
  3. Для соуса сварите сироп из сахара, воды и цедры. Добавьте малину и мяту, нарезанную кусочками.
  4. Крахмал растопите в холодной воде, добавьте к малине и доведите до кипения.
  5. Готовые сырники полейте малиновым соусом и присыпьте порошком сублимированной малины