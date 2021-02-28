Перепелиные яйца – это уникальный по своему составу диетический продукт. Они не только питательные, но и улучшают иммунитет и повышают устойчивость к некоторым заболеваниям. Обычно их рекомендуют употреблять сырыми, но далеко не всем это по вкусу, поэтому чаще всего их употребляют вареными. Рассказываем, как правильно варить перепелиные яйца.

Как правильно варить перепелиные яйца

Важно правильно приготовить перепелиные яйца. Для этого выполните следующие шаги:

Проведите внешнюю дезинфекцию скорлупы. Для этого тщательно вымойте перепелиные яйца под проточной водой.

Выложите их в кастрюлю и залейте водой, чтобы она полностью покрыла яйца перепелов с небольшим запасом.

Всыпьте в воду несколько чайных ложек соли, это поможет сохранить целостность скорлупы при варке и затем легко очистить ее.

Вскипятите воду и варите перепелиные яйца на среднем огне до нужной степени готовности.

В конце выньте их из кастрюли и переложите в холодную воду, чтобы они охладились быстрее.

Через минуту слейте холодную воду и очистите перепелиные яйца.

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В какой воде лучше варить перепелиные яйца

Для варки перепелиных яиц можно использовать как холодную, так и горячую воду. Благодаря малому размеру такие яйца не треснут, даже если залить их кипятком. Важно помнить, что время варки отсчитывается от начала закипания воды, поэтому ее температура влияет лишь на время ожидания момента закипания.

Сколько варить перепелиные яйца

То, сколько времени варить перепелиные яйца – полностью зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Всмятку

Яйцо всмятку / Фото Pexels

Чтобы сварить всмятку перепелиные яйца, следует варить их 1-2 минуты после закипания воды.

Вкрутую

Яйцо вкрутую / Фото gettyimages

Сразу после закипания воды нужно варить яйца 4-5 минут до полной готовности.

Для ребенка

Чтобы правильно сварить перепелиные яйца для ребенка, обязательно соблюдайте базовые рекомендации. Нужно готовить только яйца без повреждений. Желательно готовить перепелиные яйца около 5 минут.

Перепелиные яйца полезны для детей, ведь вероятность аллергии гораздо меньше в случае их употребления, чем в случае употребления куриных яиц. В них содержится больше калия, железа и витаминов B1 и В2. Кстати, почти в любом рецепте куриные яйца можно заменить на перепелиные.

Можно ли варить в микроволновке

Можно сварить перепелиные яйца и в микроволновке. Для этого нужно отобрать нетреснувшие экземпляры и залить их кипятком. Проследить, чтобы яйца не всплывали на поверхность емкости. Поставить ее в микроволновую печь и варить 3 минуты на мощности около 400-500 Вт.

Как легко почистить вареные перепелиные яйца

Даже в вареном виде перепелиные яйца очень хрупкие, поэтому чистить их нужно осторожно. Положите их в банку, залейте водой и несколько секунд сильно потрясите. Скорлупа благодаря этому потрескается, и ее можно будет с легкостью снять, не боясь повредить яйца.

Как правильно чистить перепелиные яйца / Фото gettyimages

Когда нужно очистить много яиц, то рекомендуется замочить их в 9%-ном уксусе на 20 минут, он способствует растворению скорлупы.

Приятного аппетита!