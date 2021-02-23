Рецепт домашнего майонеза от шеф-повара Владимира Ярославского: ресторанный вариант
Необычайный вкус и никаких консервантов – Владимир Ярославский научит вас, как готовить настоящий домашний майонез.
Источник:Владимир Ярославский
Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом настоящего домашнего майонеза.
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Все больше людей отказываются от употребления магазинных соусов, в том числе и от майонеза. Владимир Ярославский предложил читателям приготовить домашний майонез самостоятельно из желтков.
Домашний майонез не содержит консервантов, пальмового масла и других вредных ингредиентов – в состав входят только домашние продукты.
Как приготовить домашний майонез
- В глубокую миску вылейте желтки, посолите их, добавьте сахар, горчицу и перец взбейте в пену венчиком.
- Тоненькой струйкой вливаем масло в яичную массу и вымешиваем.
- Когда масса загустела, влейте сок лимона, воду и продолжайте вымешивать.
- Попробуйте майонез, если нужно добавьте еще соли или сахара. Приятного аппетита!
Советы по приготовлению майонеза от шеф-повара
– Очень тщательно обрабатывайте яйца перед использованием. Выбирайте только целые и замачивайте их в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды 25 г соды или уксуса 50) затем промойте водой.
– Лучшее масло для майонеза из виноградных косточек. Можно использовать рафинированное: кукурузное, подсолнечное и даже оливковое.
– Ваш майонез станет гуще после холодильника за 2-3 часа.
– Вместо воды или молока можно добавить к майонезу больше йогурта или даже сметаны – очень вкусно и, конечно, меняет вкус.
Как хранить домашний майонез
– Употреблять майонез с молоком можно 2 дня.
– С водой, йогуртом или сметаной – 5-7 в холодильнике.
Играйте со вкусом, добавляя зелень, чеснок, специи и даже соевый соус – иногда бывают невероятные вкусы майонеза,
– отметил Владимир Ярославский.
Так что не медлите, а скорее готовьте домашний майонез на желтках по рецепту талантливого шеф-повара Владимира Ярославского.
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