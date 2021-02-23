Необычайный вкус и никаких консервантов – Владимир Ярославский научит вас, как готовить настоящий домашний майонез.

Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом настоящего домашнего майонеза.

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Все больше людей отказываются от употребления магазинных соусов, в том числе и от майонеза. Владимир Ярославский предложил читателям приготовить домашний майонез самостоятельно из желтков.

Домашний майонез не содержит консервантов, пальмового масла и других вредных ингредиентов – в состав входят только домашние продукты.

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты:

– 2 желтка;

– 300-400 г очищенного масла без запаха;

– 25 г горчицы (1 ст. л );

– соль на ваш вкус;

– 1 ч. л сахара;

– черный молотый перец;

– сок 1/3 лимона;

– 50 г воды.

В глубокую миску вылейте желтки, посолите их, добавьте сахар, горчицу и перец взбейте в пену венчиком. Тоненькой струйкой вливаем масло в яичную массу и вымешиваем. Когда масса загустела, влейте сок лимона, воду и продолжайте вымешивать. Попробуйте майонез, если нужно добавьте еще соли или сахара. Приятного аппетита!

Советы по приготовлению майонеза от шеф-повара

– Очень тщательно обрабатывайте яйца перед использованием. Выбирайте только целые и замачивайте их в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды 25 г соды или уксуса 50) затем промойте водой.

– Лучшее масло для майонеза из виноградных косточек. Можно использовать рафинированное: кукурузное, подсолнечное и даже оливковое.

– Ваш майонез станет гуще после холодильника за 2-3 часа.

– Вместо воды или молока можно добавить к майонезу больше йогурта или даже сметаны – очень вкусно и, конечно, меняет вкус.

Как хранить домашний майонез

– Употреблять майонез с молоком можно 2 дня.

– С водой, йогуртом или сметаной – 5-7 в холодильнике.

Играйте со вкусом, добавляя зелень, чеснок, специи и даже соевый соус – иногда бывают невероятные вкусы майонеза,

– отметил Владимир Ярославский.

Так что не медлите, а скорее готовьте домашний майонез на желтках по рецепту талантливого шеф-повара Владимира Ярославского.