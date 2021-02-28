Перепелині яйця – це унікальний за своїм складом дієтичний продукт. Вони не лише поживні, але й покращують імунітет та підвищують стійкість до деяких захворювань. Зазвичай їх рекомендують вживати сирими, але не всім до смаку такий спосіб, тому найчастіше їх вживають вареними. Розповідаємо, як правильно варити перепелині яйця.

Як правильно варити перепелині яйця

Важливо правильно приготувати перепелині яйця. Для цього виконайте наступні кроки:

Проведіть зовнішню дезінфекцію шкаралупи. Для цього ретельно вимийте перепелині яйця під проточною водою. Викладіть їх в каструлю і залийте водою, щоб вона повністю покрила яйця перепілки з невеликим запасом. Всипте в воду кілька чайних ложок солі, це допоможе зберегти цілісність шкаралупи під час варіння та потім легко очистити її. Закип'ятіть воду і варіть перепелині яйця на середньому вогні до потрібного ступеня готовності. В кінці вийміть їх з каструлі й перекладіть у холодну воду, щоб вони охололи швидше. Через хвилину злийте холодну воду й очистіть перепелині яйця.

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У якій воді краще варити перепелині яйця

Для варіння перепелиних яєць можна використовувати як холодну, так і гарячу воду. Завдяки малому розміру такі яйця не тріснуть, навіть якщо залити їх окропом. Важливо пам'ятати, що час варіння відраховується від початку закипання води, тому її температура впливає лише на час очікування моменту закипання.

Скільки варити перепелині яйця

Те, скільки часу варити перепелині яйця – повністю залежить від ваших смакових уподобань.

Некруто

Яйце некруто / Фото Pexels

Щоб зварити некруті перепелині яйця, слід варити їх 1-2 хвилини після закипання води.

Круто

Яйце круто / Фото gettyimages

Відразу після закипання води потрібно варити яйця 4-5 хвилин до повної готовності.

Для дитини

Щоб правильно зварити перепелині яйця для дитини, обов'язково дотримуйтесь базових рекомендацій. Потрібно готувати лише яйця без пошкоджень. Бажано готувати перепелині яйця близько 5 хвилин.

Перепелині яйця корисні для дітей, адже ймовірність алергії набагато менша у разі їх вживання, ніж у разі вживання курячих яєць. У них міститься більше калію, заліза і вітамінів B1 і В2. До речі, майже в будь-якому рецепті курячі яйця можна замінити на перепелині.

Чи можна варити в мікрохвильовці

Можна зварити перепелині яйця і в мікрохвильовці. Для цього потрібно відібрати нетріснуті екземпляри та залити їх окропом. Простежити, щоб яйця не спливали на поверхню ємності. Поставити її в мікрохвильову піч і варити 3 хвилини на потужності близько 400-500 Вт.

Як легко почистити варені перепелині яйця

Навіть у вареному вигляді перепелині яйця дуже тендітні, тому чистити їх потрібно обережно. Покладіть їх в банку, залийте водою та кілька секунд сильно потрясіть. Шкаралупа завдяки цьому потріскається, і її можна буде з легкістю зняти, не боячись пошкодити яйця.

Як правильно чистити перепелині яйця / Фото gettyimages

Коли потрібно очистити багато яєць, то рекомендується замочити їх у 9%-му оцті на 20 хвилин, він сприяє розчиненню шкаралупи.

Смачного!