Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказывает как украсить пасху за десять минут. Подробности – читайте в материале.

Таня Литвинова рассказывает как украсить пасху и предлагает засахарить цветы Виола. Их можно хранить в течение года только для декорирования блюд. Как правильно выбирать и подготовить цветы – смотрите в видео.

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Как оригинально украсить пасху

Ингредиенты:

– 1 яйцо (белок);

– 4 столовые ложки сахара;

– цветы Виола.

В миске взбейте белок. Помойте тщательно цветы в холодной воде, выложите на салфетку. Кисточкой смажьте цветы белком, присыпьте сахаром, выложите на пергамент. Оставьте до полного высыхания. Выложите цветы на пасху.

Важно помнить. Эти цветы нельзя есть! Домашние цветы, например, фиалки нельзя использовать, они ядовитые!

Татьяна Литвинова настаивает и подчеркивает – это очень важно, при покупке цветов – выбирайте только съедобные цветы!

Лучше проконсультируйтесь со специалистом.

Как оригинально украсить пасху от Тани Литвиновой в видео:​