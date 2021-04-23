Как оригинально украсить пасху: советы от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказывает как украсить пасху за десять минут. Подробности – читайте в материале.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Таня Литвинова рассказывает как украсить пасху и предлагает засахарить цветы Виола. Их можно хранить в течение года только для декорирования блюд. Как правильно выбирать и подготовить цветы – смотрите в видео.
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Как оригинально украсить пасху
- В миске взбейте белок.
- Помойте тщательно цветы в холодной воде, выложите на салфетку.
- Кисточкой смажьте цветы белком, присыпьте сахаром, выложите на пергамент. Оставьте до полного высыхания.
- Выложите цветы на пасху.
Татьяна Литвинова настаивает и подчеркивает – это очень важно, при покупке цветов – выбирайте только съедобные цветы!
Лучше проконсультируйтесь со специалистом.
Как оригинально украсить пасху от Тани Литвиновой в видео:
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