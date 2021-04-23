Як оригінально прикрасити паску: поради від Тані Литвинової
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як прикрасити паску за десять хвилин. Подробиці – читайте у матеріалі.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Таня Литвинова розповідає як прикрасити паску та пропонує зацукрувати квіти Віола. Їх можна зберігати протягом року тільки для декорування страв. Як правильно обирати та підготувати квіти – дивіться у відео.
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Як оригінально прикрасити паску
- У мисці збийте білок.
- Помийте ретельно квіти у холодній воді, викладіть на серветку.
- Пензликом змастіть квіти білком, присипте цукром, викладіть на пергамент. Залиште до повного висихання.
- Викладіть квіти на паску.
Тетяна Литвинова наголошує, що якщо купуєте квіти – обирайте тільки їстівні квіти!
Найкраще проконсультуйтеся зі спеціалістом.
Як оригінально прикрасити паску від Тані Литвинової у відео:
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