Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як прикрасити паску за десять хвилин. Подробиці – читайте у матеріалі.

Таня Литвинова розповідає як прикрасити паску та пропонує зацукрувати квіти Віола. Їх можна зберігати протягом року тільки для декорування страв. Як правильно обирати та підготувати квіти – дивіться у відео.

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Як оригінально прикрасити паску

Інгредієнти:

– 1 яйце (білок);

– 4 столові ложки цукру;

– квіти Віола.

У мисці збийте білок. Помийте ретельно квіти у холодній воді, викладіть на серветку. Пензликом змастіть квіти білком, присипте цукром, викладіть на пергамент. Залиште до повного висихання. Викладіть квіти на паску.

Важливо пам'ятати. Ці квіти не можна їсти! Домашні квіти, наприклад, фіалки не можна використовувати, вони отруйні!

Тетяна Литвинова наголошує, що якщо купуєте квіти – обирайте тільки їстівні квіти!

Найкраще проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Як оригінально прикрасити паску від Тані Литвинової у відео: