Мясо будет сочным внутри и хрустящим снаружи. Пикантный маринад придаст ветчине невероятный аромат.
Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку
Как запечь вкусную ветчину
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Мясо залейте 200 миллилитрами холодной воды, добавьте 2 чайные ложки соды и оставьте на час. Затем промойте его в проточной воде и поколите деревянной шпажкой с двух сторон, чтобы лучше промариновалось.
- Переложите мясо в миску, залейте рассолом из воды и соли. Поставьте в холодильник на 4 часа. После того хорошо обсушите ветчину кухонными полотенцами.
- К соевому соусу добавьте мед, дижонскую горчицу и все специи. Хорошо перемешайте.
- Положите мясо в форму для запекания и хорошо смажьте его со всех сторон маринадом. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на ночь.
- Затем достаньте, переверните и налейте 50 миллилитров воды. Накройте крышкой и поставьте запекаться при температуре 180 градусов на 80 минут. Каждые 20 минут доставайте мясо и поливайте сверху маринадом.
- Переложите готовое мясо в сухую посуду и охладите. Только после этого режьте его порционными кусками.