Мясо будет сочным внутри и хрустящим снаружи. Пикантный маринад придаст ветчине невероятный аромат.

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Как запечь вкусную ветчину

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Мясо залейте 200 миллилитрами холодной воды, добавьте 2 чайные ложки соды и оставьте на час. Затем промойте его в проточной воде и поколите деревянной шпажкой с двух сторон, чтобы лучше промариновалось.
  2. Переложите мясо в миску, залейте рассолом из воды и соли. Поставьте в холодильник на 4 часа. После того хорошо обсушите ветчину кухонными полотенцами.
  3. К соевому соусу добавьте мед, дижонскую горчицу и все специи. Хорошо перемешайте.
  4. Положите мясо в форму для запекания и хорошо смажьте его со всех сторон маринадом. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на ночь.
  5. Затем достаньте, переверните и налейте 50 миллилитров воды. Накройте крышкой и поставьте запекаться при температуре 180 градусов на 80 минут. Каждые 20 минут доставайте мясо и поливайте сверху маринадом.
  6. Переложите готовое мясо в сухую посуду и охладите. Только после этого режьте его порционными кусками.