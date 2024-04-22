Готовить копченую курятину можно из разных кусочков – филе, крылышек, окорочков. Вам понадобятся жидкий дым и мультиварка.
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Копченая курица в мультиварке
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Пропустите чеснок через пресс, смешайте его с солью, сахаром и перцем.
- Курятину промойте и обсушите бумажным полотенцем. Хорошо натрите специями со всех сторон. Переложите в рукав для запекания и поставьте в холодильник на ночь (9 – 10 часов).
- В рукав с курицей добавьте жидкий дым, равномерно распределите его и завяжите. В мультиварку налейте воду, вставьте подставку или контейнер для приготовления на пару. Выложите курятину в пакете. Включите режим варки на пару на 60 минут.
- Не открывая крышки, дайте курятине полежать 30 минут в мультиварке в режиме подогрева. Готовую курицу достаньте из пакета, дайте остыть до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник.