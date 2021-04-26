Мы подготовили для вас рецепт окрашивания перепелиных яиц. Оригинальные и яркие пасхальные яйца, которые вы можете сделать дома.

Традиционно на Пасху пекут куличи и окрашивают яйца. Обычно для пасхальных яиц выбирают куриные яйца, но для декорирования праздничных блюд – перепелиные.

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Перепелиные яйца имеют пятнистый узор и поэтому будут выглядеть оригинально, даже окрашенными в разноцветные тона. Нужно быть аккуратным с тонкой скорлупой, а технология окрашивания не отличается от традиционной.

Натуральные красители для пасхальных яиц / Фото Pexels

Для окрашивания можно использовать пищевые, а лучше – натуральные красители – свеклу, ягоды, луковую шелуху, куркуму, краснокочанную капусту, кофе, чай каркаде.

Как окрасить чаем

Ингредиенты:

– отварные перепелиные яйца;

– 1 столовая ложка лепестков чая (каркаде);

– 250 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка уксуса.

Заранее отварите яйца в подсоленной воде до готовности. Оставьте до полного остывания. В кастрюлю с холодной водой выложите лепестки каркаде, доведите до кипения, оставьте для охлаждения. Процедите, добавьте уксус. Окуните отваренные яйца в кастрюлю, оставьте на 3, 5, 7 минут. Выложите яйца на бумажное полотенце, оставьте до полного высыхания. Смажьте маслом для блеска.



Как окрасить пищевыми красителями

Ингредиенты:

– отварные перепелиные яйца;

– пищевой краситель;

– 1-2 чайные ложки уксуса.