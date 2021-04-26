Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: советы
Мы подготовили для вас рецепт окрашивания перепелиных яиц. Оригинальные и яркие пасхальные яйца, которые вы можете сделать дома.
Источник:24 канал
Традиционно на Пасху пекут куличи и окрашивают яйца. Обычно для пасхальных яиц выбирают куриные яйца, но для декорирования праздничных блюд – перепелиные.
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Перепелиные яйца имеют пятнистый узор и поэтому будут выглядеть оригинально, даже окрашенными в разноцветные тона. Нужно быть аккуратным с тонкой скорлупой, а технология окрашивания не отличается от традиционной.
Натуральные красители для пасхальных яиц / Фото Pexels
Для окрашивания можно использовать пищевые, а лучше – натуральные красители – свеклу, ягоды, луковую шелуху, куркуму, краснокочанную капусту, кофе, чай каркаде.
Как окрасить чаем
- Заранее отварите яйца в подсоленной воде до готовности. Оставьте до полного остывания.
- В кастрюлю с холодной водой выложите лепестки каркаде, доведите до кипения, оставьте для охлаждения. Процедите, добавьте уксус.
- Окуните отваренные яйца в кастрюлю, оставьте на 3, 5, 7 минут.
- Выложите яйца на бумажное полотенце, оставьте до полного высыхания.
- Смажьте маслом для блеска.
Как окрасить пищевыми красителями
- В стакан с водой, добавьте уксус, несколько капель пищевого красителя нужного оттенка.
- С помощью ложки опустите яйца, оставьте на 3-5 минут. Для более насыщенного цвета – 5-7 минут.
- Яйца выложите на бумажное полотенце, оставьте до полного высыхания.
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